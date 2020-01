Depuis lundi 14 Janvier, une fiche d’identification des enseignants d’une circonscription scolaire du Zou a abondamment circulé sur les réseaux sociaux. La fiche contraint les instituteurs à signaler leur appartenance politique. Stupéfaction pour le directeur départemental de l’enseignement maternel et primaire du Zou qui au micro d’une radio a décliné toute responsabilité de sa direction.

Pierre Hounkandji rejette les accusations portées par les internautes à l’encontre de sa direction. «Hier, j’étais en train d’animer le Codir et c’est juste après le Codir que j’ai commencé à recevoir des appels qui fusaient de toute part. C’est après cela que j’ai constaté effectivement qu’un responsable aurait conçu une fiche et il aurait demandé à ses enseignants de préciser leurs appartenances politiques, syndicales et autre», a indiqué Pierre Hounkandji au média.

Une supercherie

«Cette fiche qui circule sur la toile n’émane pas de la direction départementale de l’enseignement maternel et primaire du Zou», précise le Directeur départemental de l’enseignement maternel et primaire.C’est une surprise car la fiche incriminée n’a pas un numéro d’enregistrement, déplore-t-il, d’où la supercherie.

Généralement, dit-il, lorsqu’une pareille fiche est introduite, elle est toujours accompagnée d’une note d’informations indiquant les conditions de remplissage. Pierre Hounkandji rassure et fait savoir qu’ « il n’y a aucune note qui a accompagnée la dite fiche. La direction départementale des enseignements maternel et primaire n’a jamais émis une telle fiche ». L’instigateur sera retrouvé a promis, le directeur départemental Zou, des enseignements maternel et primaire.