A l’occasion de l’Assemblée générale ordinaire de la Cellule des Enseignants du Front Populaire Ivoirien (CEFPI) tenue à Abidjan dans la commune de Port Bouët ce week-end, l’ancienne première Dame Simone Gbagbo, marraine de l’évènement, a rappelé aux enseignants leur mission au sein du FPI. Selon elle la mission du parti est de construire une nouvelle Côte d’Ivoire et ceci grâce à la CEFPI.

D’après l’épouse de Laurent Gbagbo, l’expansion du FPI dans tout le pays a été rendue possible grâce à la formation que les militants ont reçue sur les idéologies du parti. La CEFPI selon elle, a joué un rôle très important dans la diffusion du parti. La CEFPI à l’en croire, a formé plusieurs cadres et personnalités du pays.

La cellule a également contribué d’après elle à former les partisans du FPI au respect des droits et à la promotion de la démocratie. « Il a fallu expliquer aux gouvernants de l’époque que pour avoir des élections démocratiques, il fallait que les listes électorales soient accessibles aux autres partis, il fallait informer les militaires de leur rôle dans les bureaux de vote. Et ça a été possible grâce aux enseignants » a poursuivi Mme Gbagbo.

Faire du FPI un parti fécond

Par ailleurs la septuagénaire, a convié particulièrement les enseignants et tous le ivoiriens en générale à arrêter d’avoir le complexe d’infériorité, car estime-t-elle, il y a des personnes qui se sous-estiment en interdisant l’apprentissage de leur langue maternelle à leur enfant. C’est pour cela qu’elle a invité les enseignants à transmettre aux générations montantes, leur connaissance. « Le manque de créativité, le manque de personnalité, l’ignorance scientifique doivent être bannis du milieu de nous. La CEFPI doit donc former les citoyens. Le temps est arrivé de faire du FPI un parti fécond et de la Côte d’Ivoire un pays fécond » a-t-elle affirmé.