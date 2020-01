L’affaire Carlos Ghosn est incontestablement le sujet brûlant de ce début d’année 2020. Alors qu’il était assigné à résidence au Japon depuis son interpellation par la justice nippone pour malversations financières lorsqu’il était à la tête de la toute puissante alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, Ghosn a pris la poudre d’escampette pour se retrouver au Liban.

Il faut dire que depuis maintenant 1 an, l’ancien magnat de l’immobilier vivait une véritable descente aux enfers. Ex tout puissant patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn était l’une des personnalités les plus influentes du monde de l’automobile et son arrestation en a choqué plus d’un. Après avoir passé de très longs mois en prison, Carlos Ghosn sera libéré sous caution puis placé en résidence surveillée.

Ghosn a pris tout le monde de court

Alors qu’il a toujours clamé son innocence, l’ancien PDG de Renault-Nissan était soumis à une surveillance accrue. Sa récente fuite vers le Japon fut une grande surprise pour l’opinion. Tout récemment, une source proche du dossier Carlos Ghosn a indiqué à l’AFP que l’homme d’affaires avait deux passeports et qu’il a réussi à s’échapper vers le Liban avec un des deux passeports.

Cette même source précisera que les avocats de Ghosn possèdent avec eux, trois des passeports (un libanais, un brésilien, et un second français) de l’ex-magnat de l’immobilier. Il ressort que la justice japonaise avait accordé une autorisation spéciale à Carlos Ghosn afin que ce dernier puisse avoir sur lui, un de ces passeports qui était soigneusement enfermé dans un étui dont la clé était détenue par ses avocats.

Les médias japonais ont indiqué que Carlos Ghosn a quitté le Japon par un moyen illégal soit en voyageant sous une autre identité soit en échappant aux contrôles. L’ex-patron de Renault-Nissan est soupçonné d’avoir fui le Japon à bord d’un jet privé qui a fait escale en Turquie avant de rallier le Liban.