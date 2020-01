Le Gabon est en train de basculer dans une spirale très dangereuse de violence urbaine. Des cas inquiétants ont été enregistrés dans la capitale Libreville. Des citoyens ont décidé de faire régner la justice par eux-mêmes en bafouant les règles élémentaires des droits de l’homme. Plusieurs incidents malheureux ont eu lieu à Libreville et on assiste à une recrudescence de violence depuis que des enlèvements d’enfants ont été constatés dans la capitale. Un homme du nom de Patrick Eyeghe est décédé ce samedi 25 janvier après avoir été lynché par une foule en colère qui le soupçonnait de kidnapper des enfants.

Le décès de Patrick Eyeghe est survenu ce matin au Centre hospitalier universitaire de Libreville. La mort de Patrick Eyeghe s’est révélé être une énorme bourde commise par la population. Le cas de ce monsieur n’est pas isolé, il ya quelques jours, un autre gabonais du nom de Stanislas Mba Ngoua a également été lynché par une population en colère qui l’accusait d’être un kidnappeur d’enfants.

De drame en drame

Stanislas Mba Ngoua fut horriblement lynché et brûler alors qu’il se rendait à l’école pour aller chercher son jeune enfant. Là encore, une énorme bourde a été commise. Stanislas Mba Ngoua se trouvait à bord d’une voiture noire lorsqu’il fut appréhendé par la foule, selon les dires des populations c’est une voiture noire qui est utilisée par les kidnappeurs pour faire leur basse besogne. “Il s’est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Le Gouvernement annonce un déploiement conséquent des Forces de Sécurité et de Défense sur toute l’étendue du territoire national avec une plus grande concentration aux abords des établissements scolaires”. A notifié Lambert Noël Matha, le ministre de l’Intérieur du Gabon.