Jeff Bezos, le chef de Amazon a de nouveau ravi la vedette à Bill Gates. Il vient de se hisser à nouveau en tête de la liste des hommes les plus fortunés au monde. L’information a été rendue publique par Bloomberg ce jeudi dans son classement. En effet, c’est suite aux échanges d’après Bourse qui aident à fixer le cours d’ouverture de l’action du jour suivant, qu’il a été constaté que la valeur du géant du e-commerce a augmenté de 12%. Une hausse faramineuse qui a potentiellement poussé la richesse du patron d’Amazon à plus de 129 milliards de dollars, soit une augmentation de 13 milliards.

En effet, les actions de Jeff Bezos dans la société dont il est le fondateur étaient estimées à 12% du capital total de la société équivalant à 116 milliards de dollars, avant qu’il ne fasse ce saut impressionnant ce jeudi. Ces informations sont connues grâce à la société elle-même qui a dévoilé ses résultats pour le dernier trimestre de l’année 2019 après la fermeture de la Bourse de New York.

12% du capital d’Amazon

D’après ces résultats, au dernier trimestre, les ventes de la société ont connu une hausse de 21% en atteignant ainsi 87,4 milliards de dollars au moment où les prévisions annonçaient 86 Mds. Ce bond a permis ainsi d’augmenter les bénéfices de l’entreprise de 10% au cours des trois derniers mois de l’année, soit 3,3 milliards.

Un résultat des livraisons en 24h

Cet exploit réalisé par Amazon, a surpris la Bourse puisqu’aux trimestres précédents les bénéfices avaient diminué à cause de l’augmentation des frais des livraisons qui avaient lieu en 24h. Cette livraison rapide en une journée a beaucoup coûté à la société, mais en fin de compte, elle a fini par payer.

« Nous n’avons jamais vu autant de gens s’abonner en un trimestre et nous avons maintenant 150 millions de membres Prime payants dans le monde,… c’est 50 millions de plus, il y a un an » s’est réjoui l’homme le plus riche du monde. En effet, l’abonnement Prime permet aux clients de bénéficier de plusieurs services comme la livraison rapide en 24h. Ces abonnements ont permis à Amazon de faire une augmentation de 32% en matière de vente, en capitalisant 5,2 Mds de dollars.