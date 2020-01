Le comité ministériel de suivi de la CEDEAO s’est rendu en Guinée-Bissau, ce jeudi 30 janvier 2020 pour évaluer la situation politique qui prévaut dans le pays après la proclamation des résultats du deuxième tour de l’élection présidentielle.

Conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l’intégration africaine et des Nigériens de l’extérieur Kalla Ankourao, président du conseil des ministres de la CEDEAO, cette mission a échangé avec les acteurs politiques impliqués dans le processus électoral. Il s’agit du premier ministre Aristide Gomès, le président de la Commission nationale des élections (CNE) José Pedro Sambu et du président du Tribunal suprême de justice Paulo Sanha.

Selon le communiqué de presse du Comité ministériel de suivi de la CEDEAO, au terme des échanges avec ces personnalités, le comité recommande à titre exceptionnel que la CNE d’engager «une procédure de vérification de la consolidation nationale des données issues des commissions régionales du deuxième tour». Le Comité ministériel préconise que cette vérification se fasse «sous l’égide de la CEDEAO en présence des représentants des deux candidats». D’après le communiqué, un procès-verbal sera établi à l’issue de cette procédure de vérification qui va s’effectuer au plus tard le 7 février prochain.

Note de satisfaction

Le comité ministériel retient, en outre à la suite des changes, que «le scrutin du second tour de l’élection présidentielle du 29 décembre 2019 s’est déroulé normalement et dans des conditions satisfaisantes, attestées par les missions internationales d’observation électorale dont celle de la CEDEAO». Il a aussi noté que des recours ont été formulés auprès de la Cour suprême qui, après les avoir examinés, a demandé à la CNE de les traiter.

Alors, il invite «le CNE et le Tribunal suprême de justice à coopérer de manière constructive afin de sauvegarder l’intégrité du processus électoral, condition et gage de la paix et de la stabilité du pays». Le comité demande aux différents acteurs concernés d’amener leurs partisans à œuvrer activement pour la préservation de la paix et de la stabilité du pays. Il condamne fermement les propos discourtois tenus à l’encontre de certains chefs d’Etat et de gouvernement qui œuvrent à la stabilité de la Guinée-Bissau.

Le comité ministériel réitère «la disponibilité de la CEDEAO à soutenir la Guinée-Bissau pour lui permettre d’une part, d consolider la démocratie et promouvoir la paix et d’autre part, de mettre en œuvre les priorités de son développement socio-économique».