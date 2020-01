En Guinée, les opposants au régime du président de la République Alpha Condé sont décidés à se faire entendre. Depuis que le chef de l’Etat âgé de 81 ans, élu en 2010 et réélu en 2015, a indiqué qu’il avait l’intention de soumettre aux Guinéens un projet de nouvelle Constitution, l’opposition est certaine que le président veut briguer un troisième mandant lors des élections de 2020. La situation a amené le Front national pour la défense de la constitution (FNDC) à lancer d’importants mouvements de protestation, depuis la mi-octobre. Ainsi plusieurs dizaines ou milliers de manifestants ont effectué à plusieurs reprises des manifestations au cours desquelles plus de 20 manifestants ont été tués, des dizaines de personnes arrêtées et un gendarme tué.

Le commissariat central de Pita lapidé

C’est dans ce contexte que l’opposition guinéenne a lancé le lundi 13 janvier 2020, une mobilisation contre le projet de troisième mandat présidentiel auquel Alpha Condé pourrait prétendre. Au cours de la deuxième journée de mobilisation qui s’est déroulée hier mardi 14 janvier, deux commissariats ont été vandalisés dans la ville de Pita située à 200 km de la capitale Conakry. L’information a été donnée par les autorités et des témoins. Un communiqué du ministère de la sécurité a fait savoir que « Les locaux de la gendarmerie territoriale et le commissariat central de police (de Pita) ont été lapidés, saccagés et incendiés par les manifestants ».

Des armes volées

Un témoin n’ayant pas décliné son identité a expliqué un média français, que les manifestants au nombre de « plusieurs centaines » ont profité de l’occasion pour voler « des armes et des vivres, dont des sacs de riz ». Selon l’opposition et les autorités, deux jeunes âgés d’une vingtaine d’années ont trouvé la mort lors d’affrontements avec les forces de l’ordre à Conakry et à Labé au nord du pays, le lundi dernier.