BRICS : le conflit Iran–Israël et les perturbations dans le détroit d’Ormuz au cœur des discussions

Les ministres des Affaires étrangères des BRICS se réunissent depuis ce jeudi 14 mai à New Delhi, en Inde, pour examiner les principales crises internationales et leurs conséquences sur les économies émergentes. Le conflit opposant l’Iran à Israël et aux États-Unis, ainsi que les perturbations du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, figurent parmi les dossiers prioritaires de cette rencontre organisée sous la présidence indienne du groupe.

À l’ouverture des travaux, le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a appelé les membres du bloc à coordonner leurs positions face aux tensions géopolitiques et aux incertitudes économiques. « Les marchés émergents et les pays en développement attendent de plus en plus des BRICS qu’ils jouent un rôle constructif et stabilisateur », a-t-il déclaré avant la session à huis clos.

L’Inde appelle à une réponse collective

Devant ses homologues, le chef de la diplomatie indienne a insisté sur les répercussions des conflits actuels sur le commerce mondial, les technologies, le climat et les chaînes d’approvisionnement. Il a cité les risques pesant sur la navigation internationale et les infrastructures énergétiques, en particulier dans le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour les exportations de pétrole du Golfe.

Le ministre a également dénoncé la multiplication des sanctions unilatérales, estimant qu’elles pénalisent davantage les pays en développement. Selon lui, ces mesures ne peuvent remplacer les mécanismes diplomatiques destinés à régler les différends internationaux.

Les tensions régionales pèsent sur les économies émergentes

Les discussions interviennent alors que les affrontements entre l’Iran, Israël et les États-Unis ont provoqué une forte volatilité sur les marchés pétroliers depuis la fin du mois de février 2026. La hausse des prix de l’énergie et les craintes de perturbations prolongées dans le Golfe préoccupent particulièrement les pays importateurs d’hydrocarbures.

Les participants doivent également examiner les conséquences humanitaires de la guerre à Gaza ainsi que les situations au Liban et en Syrie, citées par Subrahmanyam Jaishankar parmi les sujets nécessitant une attention soutenue.

Un sommet des dirigeants prévu en septembre

Cette réunion ministérielle prépare le prochain sommet des chefs d’État et de gouvernement des BRICS, que l’Inde doit accueillir en septembre 2026. Le groupe, qui réunit notamment le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine, l’Afrique du Sud et de nouveaux membres comme l’Iran, entend renforcer sa coordination sur les grandes questions économiques et diplomatiques.