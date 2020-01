L’affaire de la directrice financière du géant chinois des télécoms Huawei, Meng Wanzhou ne finit pas de défrayer la chronique. La femme d’affaires âgée de 47 ans est depuis décembre 2018, en résidence surveillée au Canada pour avoir contourné les sanctions américaines contre l’Iran. Au début de cette semaine, un procès à un tribunal de Vancouver, pour son éventuelle extradition aux Etats-Unis a commencé. Cette procédure est contestée par l’accusée en question. C’est dans ce contexte que des personnes croyant tourner dans un film, se sont vues manifester en faveur de Meng Wanzhou à l’extérieur du Tribunal, ce lundi 20 janvier 2020.

Une douzaine de manifestants

L’information a été donnée par un média français. Il y avait une douzaine de femmes et d’hommes qui étaient hors du Tribunal de Vancouver pour visiblement apporter leur soutien à Meng Wanzhou. Sur une pancarte on pouvait voir « Libérez Meng, Justice équitable ! », tandis qu’une manifestante criait « Trump arrête de nous harceler ». En premier lieu, les manifestants n’avaient pas accepté de parler au média français. Retrouvés par des journalistes canadiens, ils ont confié avoir été payés entre 100 et 150 dollars canadiens pour jouer dans ce qu’ils croyaient être un film. Ils avaient été contactés par des connaissances ou par des utilisateurs de Facebook.

Les manifestants visiblement pris au piège

Les figurants mêmes semblent ne pas avoir compris la situation, puisqu’une manifestante a affirmé que c’est après les questions des journalistes qu’elle s’était rendue compte de la situation. Huawei a cependant indiqué n’avoir aucun lien avec les manifestants. Aussi dit-il ne pas être informé du nom des organisateurs de la manifestation. Par ailleurs l’ambassade de la Chine à Ottawa n’a pas répondu aux questions du média français.