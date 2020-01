Après s’être cassé le bras, un Bangladais septuagénaire a été admis à l’hôpital de Sylhet. Malheureusement, ce dernier n’avait pas les fonds nécessaires afin de se faire opérer. Résultat, son aide-soignante a décidé de lui donner un petit coup de main en tournant une vidéo dans laquelle elle explique la situation du pauvre homme, l’idée étant de générer un mouvement de sympathie autour de ce dernier son histoire, afin de lever des fonds.

C’est alors que l’improbable se produire. L’homme, Habibur Rahman, était recherché par sa famille depuis 48 ans. Ainsi, nous sommes en 1972 lorsque ce dernier, père de famille et homme d’affaires disparaît de Sylhet, au nord-ouest du pays. Sa famille n’a alors cessé de le rechercher, sans succès toutefois. Aujourd’hui, la plupart de ses proches vivent à l’étranger et malgré la distance, la femme d’un des petits-enfants d’Habibur est tombée sur les images.

Il réapparaît 48 ans après sa disparition

Très vite, cette dernière en parle à son époux qui comprendra qu’ils détiennent probablement une piste. Ils se rendront alors sur place et découvriront avec stupeur que l’homme en question était bel et bien celui recherché. Ce dernier a confirmé le nom de son épouse malheureusement décédée en 2000 et de ses enfants, ajoutant donc plus de poids encore à cette découverte. Oeuvrant désormais en tant qu’ascète au sein des sanctuaires soufis du district de Maulvi Bazar, ce dernier aurait posé de nombreuses questions au sujet de ses proches. L’histoire ne nous dit pas s’il reverra une nouvelle fois les siens rapidement.