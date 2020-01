Une tragédie climatique est en train de se jouer actuellement en Australie, le pays des kangourous et des koalas est en proie à de gigantesques incendies qui dévastent tout sur leur passage. Le bilan de ces incendies est tout simplement terrifiant, des millions d’hectares de forêts sont parti en fumée, une vingtaine de personnes ont perdu la vie, au sein de la faune australienne, le nombre d’animaux morts dépasse l’entendement. On dénombre la disparition de plus d’un milliard d’animaux depuis le déclenchement des incendies.

Cela fait plusieurs jours que les sapeurs-pompiers australiens luttent de manière héroïque pour arriver à maîtriser les flammes, mais il faut dire que la tâche est titanesque. Les soldats du feu ont enregistré des pertes au sein de leur rang mais ils continuent de lutter avec bravoure, conscients qu’ils représentent la seule alternative pour sauver le reste de la forêt australienne et protéger les populations locales. Face à cette situation très alarmante, des personnalités influentes au niveau international se sont mobilisés pou venir en aide à L’ Australie.

Un acteur qui s’assume en militant pour la cause environnemental

L’une des personnalités les plus engagées dans ce combat est sans conteste le célèbre acteur américain Leonardo Di caprio. La star américaine est connue pour son militantisme en faveur du climat et ses actions en vue de préserver l’environnement.

Il a marqué les esprits après avoir pris part au film documentaire “après le déluge” qui met en lumière les activités humaines qui détruisent l’environnement et qui mettent en péril la survie de notre espèce. Di caprio a ainsi fait un don astronomique de 3 millions de dollars pour aider les populations australiennes les plus touchées par les incendies, sur les réseaux sociaux, l’acteur est également très actif pour montrer au monde entier les conséquences désastreuses de ces incendies.

Celui qui a joué le rôle de Jack dans “Titanic” a ainsi lancer une cagnotte dans le but de soutenir les courageux sapeurs-pompiers australiens qui luttent depuis plusieurs jours au péril de leur vie pour venir à bout des flammes. Puisse l’engagement de Leonardo Di caprio inspirer d’autres personnalités à mener des actions afin de lutter contre les incendies en Australie.