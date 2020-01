Les incendies de cette saison seraient, selon, les autorités australiennes, les pires de l’histoire de l’Australie. Des centaines d’incendies actifs à travers le pays avec plus de 12 millions d’acres de terres brûlées ; des milliers de touristes et de résidents évacués et des dizaines de morts. Alors que vendredi des températures chaudes et des vents forts devraient aggraver les incendies de forêt au cours du week-end. La crise Les autorités acculées prédiraient une crise qui devrait durer des mois.

Un état d’urgence de sept jours

Le mois de décembre aurait été particulièrement aride en Australie, étant l’un des deux mois les plus chauds jamais enregistrés par le pays. « Dans ces conditions, il n’est pas du tout surprenant que des incendies de forêt extrêmes soient devenus incontrôlables » selon des scientifiques experts du climat. L’Etat australien décrétait vendredi, un état d’urgence de sept jours et émettait une alerte à l’incendie de niveau “extrême“, le deuxième niveau le plus élevé sur l’échelle de danger après “catastrophique“. Des évacuations ayant lieu dans trois États du sud ; la Nouvelle-Galles du Sud où se trouve l’une des plus grandes villes du pays, Sydney, Victoria et l’Australie du Sud.

Mais alors que la menace d’incendies de forêt s’intensifiait ce samedi, avec des dizaines de personnes sont portées disparues à Victoria, des millions d’animaux sont morts et la marine obligée de faire évacuer des centaines de personnes ; le Premier ministre australien Scott Morrison réquisitionnait environ 3 000 réservistes de l’armée. Des réservistes qui pourraient eux aussi être rapidement dépassés alors que l’incendie dans le week-end, brisait les lignes de confinement et détruisait dans le Parc national de Flinders Chase, des bâtiments et plus de 14 000 hectares de terrain.