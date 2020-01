Au Nigeria, l’insécurité grandissante continue de provoquer des remous sociaux et politiques. Récemment, l’opposition est ainsi montée au créneau, afin de pointer du doigt l’inaction et le manque de résultats enregistré par l’administration Buhari. D’ailleurs, le Parti démocratique populaire a invité l’actuel chef de l’État à remettre sa démission.

C’est via un communiqué publié mercredi soir que les représentants du PDP ont directement pointé du doigt le manque de leadership et d’incarnation du président Buhari, qui selon les informations du document, ne fait rien afin de s’affirmer. Résultat, un manque de communication flagrant a été aperçu entre la présidence et ses chefs de service, au sujet de la situation actuelle dans les zones touchées par l’insécurité.

Le Nigeria, face au défi de l’insécurité

Cette sortie du PDP intervient quelques heures après que le président Buhari ait reçu une délégation du Niger. Ainsi, à l’occasion d’un point presse, ce dernier a avoué être surpris d’apprendre ce qui se passe la région Nord-ouest du pays. Un aveu d’échec et d’impuissance pour le PDP qui estime que le discours récemment tenu tend à montrer que Buhari n’est au courant de rien et ne maîtrise pas les bases des problèmes sociaux actuels.

Buhari, un constat d’échec

Entre la menace islamiste représentée par Boko Haram et de nombreux kidnappings menés par certaines fractions, situées au niveau de la région du delta du Niger, le Nigeria fait face à une terrible situation sociale. 35.000 personnes sont d’ores et déjà décédées des suites de cette insécurité ambiante, poussant de fait les 200 millions de Nigérians concernés par les questions du pays, à vouloir des actions concrètes, ces derniers rappelant que Buhari s’est fait réélire sur sa promesse d’en finir avec le groupe Boko Haram.