Le président turc Recep Tayyip Erdogan est plus que jamais décidé à maintenir ses éléments en Libye. Il l’a réaffirmé ce jour à Istanbul au cours d’une conférence de presse conjointe avec la Chancelière allemande Angela Merkel alors en visite en Turquie. La Turquie ne laissera pas tomber Fayez al-Sarraj en Libye, a déclaré en substance le président turc aux côtés de la chancelière allemande.

Le président turc a donc proclamé que son pays était bien déterminé à ne pas laisser « les frères libyens seuls pendant ces jours difficiles ». Car pour le leader turc, « Soutenir le gouvernement d’accord libyen [GNA] n’est pas une option, mais une obligation en vertu de la résolution 2259 de l’ONU ». Néanmoins, de concert avec la chancelière allemande, le président turc dit donner la priorité au dialogue.

Un cessez-le-feu bien fragile en Libye

« La Turquie et l’Allemagne donnent la priorité à la résolution des problèmes par le dialogue, exhortant les parties au bon sens et à la raison », a-t-il ajouté. Avis très partagé avec Angela Merkel qui affirme : « le cessez-le-feu fragile en Libye doit devenir permanent ». Les partiedemais en opposition dans le pays, le Gouvernement d’unité nationale (GNA) de Fayez al-Sarraj et l’Armée nationale libyenne (ANL) du Maréchal Khalifa Haftar observent une trêve depuis quelques semaines. Une trêve bien fragile comme le notifie si bien la leader allemande qui espère cependant que « Les articles convenus lors du sommet de Berlin sur la Libye seront approuvés par le Conseil de sécurité de l’ONU » et seront mis en application.

Car les deux parties n’ont pu trouver un accord au cours de ladite conférence de Berlin qui a rassemblé plus d’une dizaine de pays impliqués dans la crise libyenne. Le Maréchal Khalifa Haftar était parti de Moscou sans qu’aucun accord n’ait été signé, ce qui laisse planer le spectre d’une reprise des hostilités à tout moment. La présence des mercenaires Syriens et Turcs dans le pays laisse présager des lendemains difficiles dans ce pays d’Afrique du Nord en crise depuis la chute en 2011 de son leader Mouammar Kadhafi.