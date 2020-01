Le Pape François a reçu au Vatican pour la deuxième fois le président irakien Bahram Saleh. Une visite qui a permis au souverain pontife de faire une exhortation au dirigeant irakien. Le Pape François a exhorté le président irakien à veiller à la sécurité des chrétiens d’Orient, notamment ceux d’Irak. Le Chef de l’Eglise catholique romaine a rencontré le président irakien en présence du secrétaire d’État et ministre des affaires étrangères au Vatican pour une série d’audiences consécutives.

Le Pape a longuement abordé la situation sécuritaire des chrétiens d’Irak avec le président irakien. Le leader spirituel des chrétiens catholiques a voulu s’enquérir de la place à accorder aux chrétiens dans ce pays en proie à l’instabilité depuis plusieurs années. Les chrétiens d’Irak sont des minorités dont certaines communautés datent de l’époque du Christ. Ils ont été tolérés dans le pays pendant le règne de l’ex-raïs Saddam Hussein. Mais ils sont persécutés depuis la chute du raïs. Beaucoup de chrétiens ont fui le pays où les Islamistes règnent en maîtres et sèment la terreur.

Une visite papale en Irak longuement évoquée

Au cours de cette visite au Saint-Siège, il a aussi été question d’une possible visite en Irak du Pape François. Une visite papale qui avait déjà été évoquée par le Pape dans le passé et jamais concrétisée. Aucune date n’a encore été retenue pour cette visite tant désirée par le souverain pontife. Un pays qui conserve une bonne partie de l’histoire des premiers chrétiens et qui est la proie des islamistes extrémistes depuis quelques années. Le Vatican a donc rappelé « l’importance de préserver la présence historique des chrétiens dans le pays, dont ils font partie intégrante ».

Le Vatican explique dans une déclaration que les échanges ont porté sur le retour de la paix et de la sécurité en Irak, notamment en ce qui concerne les minorités. Les deux hôtes ont discuté de la nécessité de ramener la paix en Irak tout en préservant toutes ses composantes, notamment cette minorité chrétienne tant liée à l’histoire du pays.

Ce pays est en proie à une totale instabilité et est devenue le lieu où s’affrontent les Américains et les Iraniens en une sorte de guerre par procuration dont les principales victimes sont des Irakiens. L’assassinat en territoire irakien d’un général iranien par un drone américain a entraîné l’ire des Iraniens qui ont bombardé les positions américaines dans ce pays. Les populations irakiennes révoltées avaient revendiqué le départ des troupes américaines. Les députés iraniens avaient alors voté une résolution non-contraignante pour demander le départ des troupes américaines toujours présentes dans le pays.