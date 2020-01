Après trois jours de dénégation, l’Iran a enfin reconnu ce qui semblait clairement être une évidence aux yeux du monde entier : le Boeing 737-800 de la compagnie Ukrainian International Airlines a bien été abattu par l’armée iranienne par erreur. Une volte-face qui a surpris plus d’un, tant Téhéran a rejeté la thèse avancée tout d’abord par le premier ministre canadien et le New York Times. Dans une démonstration avec projection, les officiels iraniens ont montré dans quelle condition le tireur du missile a commis l’irréparable.

Ayant aperçu l’avion, le tireur aurait cru à un missile américain et aurait eu à peine 10 secondes pour décider s’il fallait tirer ou non, d’autant que les lignes étaient brouillées et qu’il ne parvenait pas à joindre sa base. Il avait alors pris la malheureuse décision de tirer. Un mauvais choix qui a causé la mort de 176 innocents voyageurs. Mais ces explications officielles n’ont apparemment pas convaincu les étudiants iraniens qui ont manifesté samedi sur le campus universitaire d’Amir Kabir.

Des hommages à la manifestation

Les étudiants s’étaient rassemblés à l’université Amir Kabir de Téhéran pour rendre hommage aux victimes de ce malheureux crash. Mais très rapidement, la colère s’est invitée dans le groupe qui s’est rapidement transformé en une manifestation contre le régime. Des slogans anti-régime ont été proférés ainsi que des appels à la démission de l’ayatollah Khamenei. Les manifestants ont réclamé que les responsables ainsi que ceux qui ont menti pour les protéger, soient tous punis.

Des étudiants manifestants s’en sont même pris à des posters du général Qassem Soleimani considéré comme un martyr depuis son assassinat par les Américains. La manifestation pacifique a été réprimée par les forces de l’ordre quand les manifestants sont sortis du campus et ont essayé de barrer une grande voie. Les forces de l’ordre ont alors usé de grenades lacrymogènes pour disperser la foule, selon des images partagées par l’agence Fars.

Les autorités américaines ont tôt fait de tirer le meilleur parti de cette mobilisation. Le président américain Donald Trump a averti le régime iranien qu’il devrait faire attention à ne pas créer un autre massacre dans le pays, et éviter de coupure l’internet. Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompéo a partagé les vidéos de ces massacres sur Twitter et déclaré que le peuple iranien en avait assez des mensonges et autres manipulations du régime.