La politique pour se sortir d’affaire ? En effet, Isabel Dos Santos, fille de l’ancien président angolais, envisagerait de se présenter aux prochaines présidentielles. Soupçonnée d’avoir détourné pas moins d’un milliard de dollars d’entreprises telles que Sonangol ou Endiama à des fins personnelles, cette dernière nie en bloc et semble prête à passer à l’offensive.

Il y a quelques semaines, un tribunal de Luanda ordonnait le gel des biens et actifs d’Isabel Dos Santos, et ce, de manière imminente. Considérée comme une femme d’affaires hors paire, peut-être même la plus puissante d’Afrique, la fille de l’ancien président angolais pourrait profiter de la mise au ban de son frère et de son père, afin de devenir la nouvelle tête d’affiche du MPLA, le Mouvement populaire de libération de l’Angola. L’idée ? Montrer qu’elle a des ressources et surtout, frapper ung rand coup auprès de ses adversaires et opposants.

Corruption, détournement de fonds et politique

Sur les réseaux sociaux, et même du côté du Portugal, les problèmes se multiplient pour cette femme de 46 ans, accusant ses détracteurs de vouloir régler leurs comptes en inventant des histoires. Accusée de corruption, de détournement de fonds, Isabel Dos Santos subit les critiques qui ont émaillé la fin de présidence de son père, accusé d’avoir poché à sa guise dans l’économie nationale afin de satisfaire des propres besoins et ceux de ses proches.

Résultat, plutôt que de se laisser faire, Isabel Dos Santos envisage de passer à l’action. Après avoir occupé le terrain médiatique et répondu à ses accusateurs sur les réseaux sociaux, la politique pourrait bien être son prochain champ de bataille. Interrogée par la RTP, la radio-télévision publique portugaise, cette dernière n’écarte ainsi pas l’idée de se présenter aux prochaines présidentielles, en 2022.

Une pression qui la pousse à revoir ses plans

Un retournement de situation inattendu, elle qui a toujours affirmé que sa vie était centrée autour du monde des affaires et non pas autour de la sphère politique. Toutefois, face à la pression qui s’accumule sur ses épaules, Isabel Dos Santos pourrait revoir ses plans d’autant que l’actuel président, João Lourenço a placé la lutte contre la corruption tout en haut de sa liste de priorités. Son élection pourrait ainsi lui permettre d’entraver les plans de ses adversaires politiques afin de conserver une certaine marge de manœuvre.