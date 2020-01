Accusée de blanchiment d’argent et de corruption, Isabel dos Santos, femme d’affaires la plus riche d’Afrique, est désormais dos au mur. Face aux risques encourus, elle aurait d’ailleurs confirmé son intention de changer de stratégie. Terminé le face-à-face avec la justice ou l’annonce selon laquelle elle songerait à la présidence.

Première milliardaire africaine nommée en 2013 par Forbes, Isabel dos Santos et son époux Sindika Dokolo, sont accusés d’avoir détourné d’importantes sommes d’argent, des milliards d’euros, afin de financer divers projets personnes. La justice angolaise estime par exemple que les activités de la société pétrolière Sonangol, ont servi les intérêts du couple, des années durant. Toutefois, depuis quelques mois, l’Angola a mis en place une politique de tolérance zéro vis-à-vis de la corruption. Résultat, d’importantes enquêtes ont été ouvertes et sont actuellement menées, poussant la principale concernée à parler de « chasse aux sorcières », dont le seul but serait de la discréditer.

Isabel dos Santos, une nouvelle stratégie

Face à la pression judiciaire et populaire, dos Santos aurait donc décidé de modifier sa stratégie. En effet, cette dernière a commencé à se débarrasser de certains de ses actifs, en Europe notamment ou Efacec, firme d’ingénierie portugaise, a confirmé que la fille de l’ancien président souhaitait vendre ses parts acquises au sein de la société, estimée à 70%. Un peu plus tôt, elle s’était résolue à vendre ses parts achetées au sein de la banque EuroBic.

Des acquis pour la grande majorité, frauduleux

Des ventes importantes donc, mais qui semblent être infime en comparaison à tous les actifs détenus par Isabel dos Santos qui, selon cetaines informations, aurait réussi à accumuler 2.1 milliards de dollars de manière frauduleuse. Certains documents parlent ainsi d’une « armée de sociétés financières occidentales », dans lesquelles elle aurait investi à tour de bras, qui l’auraient aidé à se bâtir un empire en acceptant d’assouplir certaines règles, cachant actifs et informations aux autorités fiscales.