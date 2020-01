Un artiste peintre italien a décidé d’utiliser de manière originale son art pour dénoncer les violences faites aux femmes. Pour l’année 2019, les chiffres concernant les violences sexistes subies par les femmes sont effarants, le nombre des victimes ne fait qu’augmenter ce qui a conduit à une prise de conscience générale au sein de la société. De nombreuses personnalités de hauts plans se sont mobilisées pour lutter contre ce phénomène qui brise tant de vie.

Dans la ville de Milan, le peintre Alexsandro Palombo a décidé de réaliser des œuvres montrant quelques-unes des femmes les plus influentes au monde avec des cicatrices de violences (visage tuméfié, marques de strangulation). Par ses œuvres, Palombo veut choquer la conscience collective et montrer qu’aucune femme quel que soit son statut n’est à l’abri de violences sexistes.

Choquer pour faire prendre conscience

Le nom de cette série d’œuvres d’Alexsandro Palombo fut appelé “Just because l’ama Woman.” “Juste parce que je suis une femme.” Cette série met en lumière des personnalités féminines importantes comme Michelle Obama ou Brigitte Macron qui présentent de terribles marques de violences sexistes. En plus de l’ex first lady et de la compagne d’Emmanuel Macron, des femmes très influentes telles que Alexandria Ocasio-Cortez,, Hillary Clinton, Aung San Suu Kyi et Sonia Gandhi sont également présentés avec des illustrations chocs. Alexsandro Palombo veut ainsi mener une vaste campagne de sensibilisation sur un drame qui implique des millions de femmes à travers le monde.