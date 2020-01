Après la mort du célèbre basketteur américain Kobe Bryant hier 26 janvier 2020 à la suite du crash de son hélicoptère à Calabasas en Californie aux États-Unis, des vidéos circulent déjà sur la toile, montrant la scène de l’accident. La vidéo a circulé sur twitter ainsi que sur Facebook.

Mais contrairement à ce qu’auraient pensé les internautes, la vidéo qui circule actuellement date de 2018. Il s’agit plutôt de l’accident d’un hélicoptère de sauvetage qui avait eu lieu le 30 décembre 2018 à Jebel Jais, une montagne de l’émirat de Ras al-Khaimah, aux Émirats arabes unis. En effet, suite à ce crash de l’hélicoptère de sauvetage qui était venu secourir un blessé dans la montagne, les 4 personnes qui étaient à bord, avaient trouvé la mort.

Des témoignages sur Bryant

Notons par ailleurs que l’annonce du décès de l’ancien joueur des Lakers de Los Angeles a choqué plus d’un. Pour beaucoup, il était un homme remarquable, un champion exemplaire. Selon le journaliste sportif franco-américain George Eddy, Kobe Bryant « fait partie des dix meilleurs joueurs de l’histoire » du Basket.

Selon le basketteur français Tony Parker, qui lui, a exprimé sa détresse à travers son compte twitter, il a affirmé avoir le « cœur brisé en apprenant la nouvelle. » « Tu étais une vraie légende et un ami. Repose en paix Kobe Bryant, mes pensées et mes prières vont à sa femme et ses enfants » a écrit l’ancienne gloire du basket français.