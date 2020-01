Hier les fans de Basketball apprenaient avec tristesse le décès de la superstar Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère. Une pluie d’hommages s’est abattue sur la toile américaine suite à cet événement inattendu. Des stars de la chanson en passant par des sportifs du monde entier ont rendu hommage à celui qui les a fait rêver. L’ accident dramatique qui a fauché la star a doublement endeuillé sa famille, puisque sa fille Gianna, âgée de 13 ans et qui l’accompagnait a également été victime du drame. Plusieurs autres personnes présentes dans l’hélicoptère ont également perdu la vie.

Une interview refait surface

Dans la soirée d’hier, des internautes et stars ont repartagé des photos et vidéos de Kobe. Parmi les perles diffusées sur la toile, figure une ancienne interview du joueur dans laquelle il évoquait son rapport à la mort. A la question de savoir quel était son rapport à la mort, Kobe Bryant avait répondu : «Il est agréable (…) C’est une chose que je comprends. On ne peut pas avoir la vie sans la mort. La lumière sans l’obscurité. Donc c’est une acceptation de tout ça. Quand est venu le moment de décider si je devais prendre ma retraite ou non, ce fut vraiment une acceptation de cette mortalité à laquelle tous les athlètes sont confrontés. Et si vous la combattez, vous aurez toujours cette lutte intérieure en vous. Alors… je suis à l’aise avec ça» a laconiquement répondu Kobe Bryant.

«Que pensez-vous qu’il se produise après la mort ?» lui a lancé le journaliste. «Je ne sais pas… Je ne sais pas. Mais je saurai lorsque je mourrai. C’est aussi simple que ça à mes yeux. Je n’en sais rien. On verra» a encore répondu la star.