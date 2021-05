Plus d’une année s’est maintenant écoulée depuis la mort de la légende américaine du basketball, Kobe Bryant et la douleur est encore vive auprès de ses proches. Parmi ceux-ci figure, une autre légende, Michael Jordan, qui garde toujours les derniers messages qu’il a échangés avec la défunte star de la NBA. Ces textos lui sont tellement chers au point de ne pas vouloir les supprimer.

49 jours avant le tragique accident

C’est lors d’une interview accordée à la chaîne de télévision sportive ESPN, qu’il a dit qu’il refuse de supprimer ces textos. Ces derniers datent du 08 décembre 2019, soit 49 jours avant le tragique accident qui a coûté la vie à Kobe Bryant et à sa fille Gianna. Au cours de l’interview, Michael Jordan a confié qu’il s’agissait de conversations simples, au cours desquelles ils se sont entretenus sur une bouteille de tequila et l’entraînement de Gianna Bryant. Par ailleurs, le message ayant le plus de signification pour lui est celui dans lequel ils parlaient de la domination de l’équipe de basketball de la fille de Kobe.

« J’adore ce texte parce qu’il montre la nature compétitive de Kobe » a fait comprendre Michael Jordan, avant d’ajouter : « Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux tout simplement pas le supprimer ». Pour rappel, le champion de la NBA a été très honoré d’avoir été choisi par la veuve de Kobe Bryant, Vanessa, afin qu’il présente ce dernier lors des cérémonies du Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, qui aura lieu le samedi 15 mai prochain dans le Massachusetts.