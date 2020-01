Les relations diplomatiques entre la Bulgarie et la Russie seraient-elles en proie à des tensions ? C’est du moins ce que l’on pourrait croire suite aux accusations portées par Sofia contre Moscou. En effet, le gouvernement bulgare a accusé deux diplomates de l’ambassade russe à Sofia, d’espionnage. Après avoir fait ces accusations, le pays des Balkans a convoqué hier vendredi 24 janvier 2020 l’ambassadeur de Russie. Le bureau du procureur bulgare a fait savoir dans un communiqué que « des enquêtes ont été ouvertes sur deux ressortissants étrangers qui recueillaient des informations classées secret défense puis les transmettaient à un État étranger ».

Des informations envoyées au renseignement russe

A en croire la justice bulgare, l’une des deux personnes mises en cause, cherchait depuis trois années des données sur le processus électoral du pays. Elle a précisé que l’autre présumé espion compilait des informations au service commercial de l’ambassade relatives à « l’approvisionnement et à la sécurité énergétiques ». Selon le parquet, celui-ci envoyait ces informations au service du renseignement russe à Moscou. Les allégations de la Bulgarie ont par ailleurs semblé réjouir l’ambassade américaine qui a congratulé les mesures du gouvernement bulgare visant « à défendre l’indépendance et la souveraineté du pays d’une influence nocive ».

Des accusations rejetées

L’ambassade de Russie en Bulgarie a cependant rejeté les accusations faites par Sofia. Sur Facebook, elle a laissé voir qu’« aucune preuve confirmant des activités incompatibles avec le statut [des deux hommes] n’a été présentée». Pour elle, il ne s’agit pas de deux diplomates russes, mais d’un employé et d’un diplomate. L’une des deux personnes occupe la fonction de premier secrétaire au service consulaire de l’ambassade de Russie à Sofia. Rappelant en réaction son « droit à riposter », la Russie a regretté que de telles accusations aient été publiées sans qu’il n’y ait eu au préalable d’échange avec son ambassade.

Sur le réseau social, la représentation diplomatique russe a laissé voir que cela «ne répond pas à l’esprit traditionnellement constructif des relations entre les deux pays». Notons que la Bulgarie entretient depuis la fin du communisme en 1989, de bonnes relations avec la Russie. Aussi les intérêts de Moscou sont-ils très manifestes dans le milieu des affaires bulgares.