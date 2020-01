Emprunter l’avion présidentiel pour vaquer à ses occupations personnelles ! Il n’en fallait pas davantage pour que la toile nigériane se déchaîne sur Hanan, la fille du président de la République Muhammadu Buhari et sur le président lui-même. Hanan est en effet la plus jeune fille de Muhammadu Buhari. Elle a créé la polémique en se rendant dans l’Etat de Bauchi pour une sortie personnelle dans un jet présidentiel. Les Nigérians n’ont pas apprécié de voir la fille de leur président utiliser aussi facilement un avion du Nigerian Air Force.

Hanan Buhari était attendue à Bauchi pour assister à un Durbar, un festival équestre organisé chaque année par les communautés haoussa, dans plusieurs villes du nord du Nigeria. Ce festival habituellement organisé à la fin du jeun musulman ou de la fête du mouton avait été spécialement organisé en l’honneur de la fille du président par l’émir de Bauchi, Rilwanu Adamu. Hanan Buhari qui est certifiée en photographie créative voulait assister à l’élégante parade des chevaux et immortaliser ce moment magique avec son objectif.

La plus jeune fille du président était donc arrivée à l’aéroport international Sir Abubakar Tafawa Balewa de Bauchi dans un jet présidentiel. Pour beaucoup de Nigérians, cet avion est au service du président de la République et ne devrait pas être utilisé par les membres de sa famille à leur guise. D’où les nombreuses critiques à l’endroit du chef de l’Etat pour avoir autorisé sa fille à utiliser l’avion présidentiel à des fins personnelles.

Aucune entorse à la loi !

Mais il faut dire que l’avion présidentiel peut bien être utilisé par les membres de la famille présidentiel ! C’est ce qui ressort de la sortie de Garba Shehu, assistant personnel du président Buhari. Garba Shehu a expliqué dans son intervention que l’avion présidentiel est au service du président de la République et de sa famille. Tant la femme du président que ses enfants ont le droit d’utiliser l’avion présidentiel quand ils le désirent, avec l’assentiment du président de la République qui devra en informer l’Agence de sécurité nationale (NSA), ce qui a été fait dans le cas décrié.

Grosso modo, il ressort des explications de Garba Shehu que l’avion présidentiel est au service du président de la République et sa famille, entendre sa femme et ses enfants. Outre ce cercle rapproché de la famille présidentielle, l’avion présidentiel peut aussi être utilisé par le vice-président, le président du Sénat, le porte-parole et toute personne ayant reçu l’autorisation du chef de l’Etat. De quoi taire la polémique en cours au Nigeria.