Le MacBook Pro est souvent considéré par les internautes, comme étant le meilleur des ordinateurs portables. Outre son écran, sa rapidité et sa mémoire, cet ordinateur permet de réaliser de nombreuses choses, de quoi largement séduire les créatifs, fans absolus de sa maniabilité. Léger, puissant, le MacBook Pro est devenu au fil du temps, un essentiel.

Il faut dire qu’avec une autonomie allant jusqu’à 10 heures, sans charge, cet ordinateur est une référence technologique. Résultat, il n’y a rien de surprenant à voir les gens se ruer sur ces véritables forces 2.0. Imaginez donc ce qu’il peut se passer lorsque sont lancées, d’énormes promotions ? C’est ce qui s’est passé hier, avec les soldes d’Amazon. En effet, le géant du web a confirmé que le MacBook pro 16 pouces d’Apple allait connaître une vraie réduction.

324 euros de réduction sur les MacBook Pro

512 Go de mémoire de stockage, 16 Go de RAM, cette machine de guerre, au prix de 2.699 euros en temps normal a été bradé pour 2.374.99 euros, soit une réduction de 324 euros. Un discount qui devrait faire des milliers d’heureux, d’autant qu’il est rare de voir d’aussi gros gestes effectués à l’encontre du consommateur pour de si belles et importantes pièces.