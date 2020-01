Lady Gaga l’a révélé avant d’en parler à diverses reprises, elle a été victime de viols alors qu’elle n’était âgée que de 19 ans. Aujourd’hui encore, elle affirme en ressentir les conséquences. Se focalisant sur sa carrière, elle n’a jamais vraiment demandé d’aide à quiconque, la poussant ainsi à intérioriser et à devoir gérer cet événement, seul.

Invitée à l’occasion d’une interview avec Oprah Winfrey, Lady Gaga n’a pas hésité à revenir sur ce sujet. Affirmant connaître son violeur depuis ses plus jeunes années, la star américaine continue, ajoutant avoir développé une sorte de syndrome de stress « post-traumatique ». Incapable de gérer ses douleurs et le traumatisme engendré par ce qu’elle a été forcée de traverser, la chanteuse continue donc aujourd’hui d’en subir les effets.

Violée, la chanteuse a eu du mal à s’en sortir

À l’époque, son objectif était alors de percer dans le monde de la musique. Se reconcentrant sur son envie de devenir une star et de faire son trou, elle devient un bourreau de travail. Ce n’est que lorsqu’elle aura atteint son but que tout va changer pour elle. Star interplanétaire, débordée par le luxe, elle se retrouve à devoir gérer sa place de star et tous les traumatismes qui remontent. Perdue, elle explique s’être sentie relativement mal à diverses reprises, victime d’intenses douleurs lui traversant tout le corps.

Lady Gaga, porte-parole des malades

Consultant, elle sera alors diagnostiquée de fibromyalgie. Afin de se soigner, la jeune femme optera alors pour une thérapie de neuropsychologie. Une stratégie payante à ses yeux, d’autant qu’entre ça et sa relation aux docteurs, des personnes de confiance qui ont su l’aider à se relever et avancer, Lady Gaga va beaucoup mieux. Aujourd’hui, elle se fait le porte-voix de celles et ceux qui souffrent d’une maladie mentale, une maladie médicale selon elle, qui devrait être étudiée et traitée comme toutes les autres.