Le nouveau virus Coronavirus apparu à Wuhan dans le centre de la Chine, défrayé la chronique de par le nombre de victimes qu’il a touché. Toute la ville de Wuhan a été isolée, et un hôpital a été érigé en quelques jours pour prendre en charge les personnes touchées par le virus. L’épidémie a causé la mort de 170 personnes en Chine, et a infecté de milliers de personnes non seulement dans le pays, mais aussi dans plusieurs parties du globe. Alors qu’un remède pour éradiquer n’a pas encore trouvé, un secrétaire américain a fait une remarque qui n’a pas plu à tout le monde. En effet, dans un entretien accordé à un média américain, le secrétaire au commerce Will Ross a indiqué que le Coronavirus favorisera le retour des emplois aux USA.

Un nouvel aspect à considérer

Pour le secrétaire américain, le fait que des usines et sociétés chinoises soient fermées à cause du confinement dans certaines localités entraînera un nouvel aspect à considérer pour les entreprises, au moment où elles vérifieront leur chaîne d’approvisionnement.« C’est un nouveau facteur de risque que les gens doivent prendre en compte. Donc je pense que cela va aider le retour des emplois en Amérique du Nord. Certains aux Etats-Unis, probablement d’autres au Mexique aussi » a-t-il ajouté. Ces propos ont suscité une vague d’indignations sur la toile.

Le président de la Banque Centrale américaine (Fed), Jerome Powell a prévenu hier mercredi que le Coronavirus, constitue une “incertitude” pour l’économie mondiale. La baisse du nombre de voyageurs chinois pourrait négativement impacter le secteur du tourisme et du luxe.