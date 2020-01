Dans son message de vœux du nouvel au président Patrice Talon ce matin à Sèmè City, le corps diplomatiques et des organisations internationales accrédités au Bénin s’est intéressé entre autres, à la situation politique 2019 liée aux législatives. Il regrette la crise, apprécie le dialogue politique organisé et invite le chef de l’Etat à rester ouvert à tous les Béninois.

Dans ce message qu’elle a présenté au nom du corps diplomatique, la doyenne Sandi Sahadi Abdou, ambassadeur du Niger au Bénin, a déploré « la situation politique difficile qui a prévalu tout le long de l’année 2019 » dans ce pays. Elle informe que le corps diplomatique a suivi avec une attention soutenue tous les efforts … pour prévenir les conflits, rapprocher les points de vue des uns et des autres et aboutir à des élections inclusives et apaisées.

«Ce qui était redouté se produisit »

«Malheureusement, toutes ces tentatives sont révélées vaines ; et ce qui était redouté se produisit ; c’est-a-dire des élections suivies de violences. Nous ne pouvons que regretter une telle situation », déclare la doyenne. Toutefois, à ses dires, le corps diplomatique accrédité au Bénin salue les mesures d’amnistie issues du dialogue politique. Il souhaite la poursuite des efforts pour la décrispation de la vie politique béninoise.

« Nous … souhaitons que votre main reste toujours tendue à tous les Béninois qui souhaitent le dialogue pour résoudre tout différend politique ». En réponse, le président Talon indique que ce dialogue politique a permis de renforcer le « vive ensemble » et qu’il s’emploiera à « consolider les acquis, les avancés, qui en ont résulté ».