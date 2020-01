Les résidences et les restaurants universitaires officiellement lancés et ouverts depuis ce lundi 06 Janvier 2020 à l’université de Parakou. Le lancement a été fait par le directeur du centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou, Abdou-Raouf Sidi en présence des pensionnaires et de responsables étudiants.

Tous les étudiants pensionnaires ont reçu les clefs de leurs résidences. Les différents restaurants de l’université ont été aussi ouverts. A en croire le directeur du centre des œuvres universitaires et sociales de l’université de Parakou, le lancement de ces deux activités vise à faciliter la prise de petit-déjeuner, déjeuner mais aussi le dîner aux étudiants, une fois dans leurs cabines.

Les résidences universitaires seront fermées le 31 juillet prochain

De nombreux étudiants ont occupé le restaurant ouvert ce lundi. Précisons que le restaurant universitaire a une capacité d’accueil de 500 étudiants. Les résidences universitaires sont composées entre autres de 08 bâtiments d’une capacité 812 lits.

Dans l’ordre de répartition, le privilège est accordé aux étudiants handicapés, aux étudiantes et aux nouveaux étudiants. Les résidences universitaires seront fermées le 31 juillet prochain, a annoncé le directeur du Cous.