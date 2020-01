Le cure-dents est une brosse à dent traditionnelle, qui depuis l’antiquité, a permis aux anciens africains d’avoir une dentition solide et sans caries. Mais depuis que l’Europe a conquis le monde puis colonisé les africains, beaucoup ont abandonné le cure-dents pour la pâte dentifrice qui nourrit depuis longtemps l’Europe et l’Amérique ainsi que les dentistes, et ce depuis que le taux de personnes mortes pour une carie, ainsi que le nombre de personnes ayant vu leurs dents arrachées par un dentiste, a augmenté. Sans omettre, les effets indirects sur la santé et sur mère-nature.

Composition du cure-dents

Le cure-dents est souvent une tige de branche, de tronc ou de racine d’un arbre ou d’une plante dont les propriétés sont non seulement une grâce pour les dents mais aussi pour la santé. Car le jus s’avale et le bois mâché est rejeté. Il est vendu sous forme de bâtonnet sec ou tendre et il peut être sans saveur, aigre, amer ou sucré.

Composition de la brosse à dents et de la pâte dentifrice

La brosse à dents est composée d’un tube en plastique et de petites tiges en plastique à un bout du tube, comme une touffe. Cet outil a été inspiré du cure-dent qui doit être mâcher au départ afin d’obtenir des fibres de bois qui serviront à brosser les dents, tout en maintenant en main l’autre bout. Sa durée varie entre 3 à 9 mois. Très souvent les tiges se tordent ou s’enlèvent et il faut en acheter une fois de plus. Imaginer le nombre de brosses à dents que chacun de nous sur cette terre avons pu utiliser et jeter.

Et comme nous le savons le plastique est un véritable problème pour la nature et la santé de l’Homme.

Quant à la pâte dentifrice usuelle (hormis les modèles bio et sans produits chimiques), elle est composée d’un nombre importants d’ingrédients qui entrent dans sa fabrication, les uns plus complexes que d’autres et aux noms techniques inconnus et incompris par tous. Généralement certains composants se trouve dans la plupart des pâtes dentifrices tels que le :

Fluor: est un perturbateur endocrinien assuré, il calcifie la glande pinéale (le 3e œil). Bien qu’il blanchit les dents, il profite pour les fragiliser. Nombreux sont les jeunes aujourd’hui qui ont une carie sans avoir consommer d’aliments sucrés.

Triclosan: est cancérigène, interdit en Europe, dangereux pour la femme enceinte.

Sulfate de sodium lauryl : est un perturbateur endocrinien.

Dioxide de Titane (E171): est source du diabète de type 2.

Diethanolamine (DEA): est un perturbateur hormonal.

Sorbitol, Microbilles, Propylène glycol, l’aspartame, etc: sont les uns comme les autres des produits nocifs voir dangereux et dont les effets indésirables sont désastreux.

Les extraits de fruits ou de plantes travaillés au laboratoire ainsi que les arômes ne réduisent en rien les dégâts de tous ses effets indésirables sur la santé et l’environnement. Et même si c’est écrit “Ne pas avaler” sur la pâte, toujours est-il qu’il y’a des produits chimiques qui prennent du temps à s’en aller et qu’on finit involontairement toujours par avaler une petite quantité qui à long terme pose problème.

Que pensent les jeunes du cure-dents ?

De nos jours, le cure-dents est plus utilisé dans les villages, et pour cela beaucoup l’associe à l’ancien temps. D’autres pensent que c’est un produit archaïque et bon pour les parents d’un certain âge. D’autres par contre l’associe à la pauvreté car on en voit pas du tout dans les pays dits développés. Par contre, nombreux sont ceux qui font un retour aux origines et avec fierté, rappellent à leurs frères et sœurs, combien ils ont à gagner en retournant vers le naturel.

Bienfaits du cure-dents

Le cure-dents regorge d’innombrables bienfaits tels que:

Amélioration du microbiote intestinal: Il est recommandé sanitairement, à son réveil matinal, de rincer sa bouche et d’avaler cette eau, afin de booster les bactéries bénéfiques à l’estomac et aux intestins. Et en général, les anciens (même s’ils ne rinçaient pas leur bouche au réveil) se mettaient à mâcher leur cure-dents. Ainsi dans plusieurs cultures africaines, il y a des proverbes tels que: Au réveil, il ne faut pas saluer les gens sans son cure-dents, Le bonheur se cache sous un cure-dents, L’arbre étant plus âgé que l’Homme, c’est impoli de ne pas le remercier, au chant du coq, avec un cure-dents, etc. Ce qui témoignent que même si nos aînés ne pouvaient l’expliquer comme la science, ils savaient tout de même de quoi ils parlaient.

Solidité de l’émail et protection de la gencive: Il est remarqué que les cure-dents les plus rentables sont ceux qui sont amers, suivis de ceux sans saveur puis de ceux qui sont aigres. Le sucré attirait peut de personnes dans le temps. Et les études ont montré que ces cure-dents proviennent de plantes aux vertus excellentes pour les dents, la bouche mais aussi pour le corps.

Biodégradable: C’est évident. Il n’a aucun impact négatif sur l’Homme et la Nature. Et permet à l’Homme d’être chaque jour reconnaissant envers Mère-Nature tout en prenant soin d’Elle.

Rafraîchir l’haleine et adoucir les nerfs: Dans les cultures africaines, il est dit que mâcher un cure-dent adoucit les nerfs et favorise une bonne réflexion, ainsi que de la sagesse. De plus, le rafraîchissement de l’haleine varie suivant la plante d’où la tige est extraite. Il est dit que c’est signe de piété d’avoir une bonne haleine. Certains cure-dents comme le Sothiou permettent aux fumeurs de réduire leur addictions à la cigarette. Pour les adeptes de la nourriture, il peut servir de coupe-faim ou de trompe-faim. Pour les musulmans, le cure-dents est une recommandation de la religion car cela permet de garder la bouche propre.

Et vous ? Que pensez-vous du cure-dents ? Faut-il le combiner avec la brosse à dent ?