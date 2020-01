Le Ghana veut tirer le meilleur de sa diaspora. Le pays a lancé en fin décembre 2019 une banque d’investissement pour la diaspora ghanéenne, le Diasporan Savings and Investment Account ou encore l’African Sankofo Account. L’idée est d’amener les membres de la diaspora ghanéenne à investir dans leur pays par ce compte à eux spécialement dédié. Les fonds de la diaspora seront investis dans le pays et remboursés à des taux fortement avantageux pour les membres de la diaspora qui le veulent bien.

Le Diasporan Savings and Investment Account est une structure placée sous la tutelle de la Banque du Ghana et du ministère ghanéen des Finances. Le ministre des Finances Ken Ofori-Atta a expliqué au cours d’une conférence de presse que les fonds transférés profiteront tant aux investisseurs qu’à leur pays. « Les fonds des diasporas profiteront ainsi autant à l’économie du Ghana qu’aux prêteurs, qui percevront un retour sur investissements », déclarait-il en substance.

Un pays miné par la corruption

Par ce projet, l’économie ghanéenne compte attirer la diaspora ghanéenne dans des projets de développement plutôt ambitieux dans les domaines de l’agriculture, du tourisme et pour la réalisation d’infrastructures nécessaires à son évolution. Le pays espère engranger par ce canal autour de trois milliards de dollars de financement, selon le ministre Ken Ofori-Atta. Une somme qui serait une manne non négligeable dans ce pays qui s’est récemment bâti une fâcheuse réputation dans le domaine de la corruption, faisant fuir les potentiels investisseurs.

Le Ghana est en effet devenu le deuxième pays le plus corrompu d’Afrique après l’Afrique du Sud selon un rapport de Transparency International publié en 2019. Le Pnud estime que le Ghana perd annuellement un montant supérieur à deux milliards de dollars du fait de ce fléau. On comprend donc aisément la méfiance des investisseurs de plus en plus réticents à se lancer dans des projets au Ghana. D’où la nécessité pour le pays de se tourner vers sa diaspora à l’instar de l’Ethiopie et du Rwanda l’ayant précédé sur cette voie.