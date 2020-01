Le monde littéraire est en deuil, le grand poète franco sénégalais, Charles Carrère est décédé ce vendredi 17 Janvier 2020 à l’âge de 91 ans. Charles Carrère était une grande figure de la littérature francophone d’Afrique, depuis plus de 20 ans il s’était installé dans la commune de Lannion ( Côtes d’Armor) en France où il partageait son amour de la culture. En plus d’être poète et conteur, ce grand homme était aussi peintre. Né en 1928 à Saint-Louis au Sénégal, Charles Carrère a participé activement aux grandes heures du mouvement de la négritude aux côtés notamment de Léopold Sédar Senghor.

Charles Carrère s’est lancé dans l’écriture dans les années 50 après des rencontres qui l’ont beaucoup influencé en France. Alors proche de l’ex-président sénégalais Senghor, Carrère élabore de magnifiques œuvres qui vont lui permettre de remporter plusieurs distinctions à l’international. Dans la commune de Lannion où il s’était établi, l’homme de lettres partageait son amour pour l’art à toute la communauté.

Un grand amoureux de la culture s’en est allé

Il avait ouvert une galerie d’art dans le but de permettre à de jeunes artistes d’exposer leurs œuvres. Il y a quelques années, Charles Carrère qualifiait son amour pour la peinture en ces termes: “Si ma plume est prompte, mes pinceaux sont lents. Peindre en définitive pour moi, c’est dire avec des couleurs ce que je ne peux dire avec des mots”. Toujours disponible, le poète répondait toujours aux diverses invitations dans les bibliothèques et les écoles françaises pour faire vivre son amour de la culture aux plus jeunes. Dans sa commune de Lannon, il fut élevé au rang de Chevalier dans l’Ordre des arts et des lettres. Les obsèques et l’enterrement de Charles Carrère auront lieu au Sénégal.