Il n’avait pas été aperçu en public depuis l’annonce de sa volonté de s’éloigner du protocole de la royauté britannique. Lui, c’est le prince Harry, le mari de la très médiatisée Meghan Markle. Harry faisait donc sa première sortie depuis l’annonce de son intention de mettre fin à ses principales prérogatives royales. C’était ce jeudi 16 janvier 2020 à l’occasion du tirage au sort de la Coupe du monde de Rugby qui a eu lieu à Londres dans les jardins de Buckingham palace.

Le prince qui est à titre honorifique le patron de la Rugby Football League au Royaume-Uni tenait le grand rôle au cours de cette cérémonie. Lui qui est un grand fan du ballon ovale a activement participé au tirage au sort de cette coupe du monde qui doit se tenir au Royaume-Uni en 2021. Et tout naturellement, la presse a voulu en savoir un peu plus sur son avenir qui se dessine loin du clinquant de la royauté britannique et de tout son apparat.

Le prince “a ignoré les questions des médias“

Mais le Prince Harry qui est arrivé le visage fermé a soigneusement esquivé les questions des journalistes du monde entier nombreux à cet événement. Il a évité de répondre aux questions auxquelles il devait forcément s’attendre avec un léger sourire d’impatience au coin. La journaliste Emily Andrews, spécialiste de la famille royale au Daily Mail a écrit sur son compte Twitter que le prince Harry « a ignoré les questions des médias sur la progression des discussions quant à son avenir et celui de Meghan Markle ». Harry avait même carrément tourné le dos aux journalistes, lui qui a eu des rapports tendus avec les hommes des médias ces derniers temps.

Meghan Markle toujours au Canada

Harry s’est affiché seul à cette cérémonie car son épouse Meghan Markle est toujours au Canada, une de leur destination choisie pour s’éloigner de la tonitruante presse du Royaume-Uni. La Duchesse de Sussex est au Canada avec son fils, le prince Archie, depuis plusieurs jours. Les deux devraient être rejoints par le Duc de Sussex qui est encore retenu dans le royaume de la très charismatique reine d’Angleterre par une série d’engagements à honorer.