Le G7 qui réunit plusieurs syndicats d’enseignants a annoncé une grève générale le 22 et 23 janvier 2019 à l’issue de la plénière qui s’est tenue ce vendredi 10 janvier. Ce mouvement d’humeur est motivé selon les membres du G7 par le non respect des accords signés le 30 avril 2018 par le gouvernement.

Une marche nationale à Dakar

Le G7 qui réunit en son sein les syndicats du Saemss, Cusems, Sels, Sels/A, Uden et Snelas/Fc a annoncé son plan d’action pour dénoncer les promesses non tenues du gouvernement, informent les membres. Une marche de protestation est prévue à Dakar, de la Place de la Nation au rond-point du triangle Sud pour marquer la fin de la grève. Le G7 s’est également insurger contre la non réactivité du gouvernement sur les préavis de grève émis auparavant par le syndicat auprès des autorités.

Un point de presse annoncé le 13 janvier

Un débrayage est prévu le mercredi 22 janvier à partir de 10 heures suivi d’une assemblée générale et d’une grève totale le jeudi 23 janvier. Les responsables du syndicat annoncent un point de presse ce lundi 13 janvier 2020. Ces perturbations à l’horizon risquent de constituer un frein au projet du ministre de l’Education, Mamadou Talla qui met en avant la promotion d’un climat apaisé au sein de l’environnement scolaire.