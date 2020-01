L’écart entre les riches et les pauvres, selon la confédération associative caritative internationale Oxfam, aurait atteint de nouveaux extrêmes et continuerait de croître, rendant plus puissante une élite de plus en plus réduite. De telles inégalités économiques auraient à travers le monde explosé au cours des 30 dernières années, ce qui en ferait toujours selon Oxfam, l’un des plus grands défis économiques, sociaux et politiques de notre époque. Dans une étude publiée lundi, l’organisation appelait les gouvernements à mettre tout en œuvre pour aider réduire ces inégalités de richesse.

Oxfam lance un appel

Le Forum économique mondial, qui devrait tenir sa prochaine réunion annuelle du 21 au 24 janvier prochain à Davos-Klosters en Suisse, avait statut d’Organisation internationale du Partenariat Public-Privé. Un forum qui devrait réunir dans un « espace déterminé », les plus grands PDG du monde, des chefs d’états et de gouvernements, décideurs politiques, experts et universitaires, organisations internationales, jeunesse, innovateurs technologiques et représentants de la société civile ; autour d’un objectif commun : induire un changement positif, dans la gestion et la vision du monde.

Et ce serait en prélude à cet important forum, comme pour donner matière à réflexions aux panelistes au cours du forum, qu’Oxfam avait sorti son rapport sur ses récentes recherches sur les inégalités dans le monde. Selon Oxfam, les 2 153 milliardaires que possédait le monde, auraient entre leurs mains plus de richesses que 4,6 milliards d’habitants de cette planète. Avec en Afrique subsaharienne, où la pauvreté était la plus exacerbée, 16 de ces milliardaires, vivraient aux côtés de 358 millions de personnes vivant dans l’extrême pauvreté.

Aussi, Oxfam exhortait-elle les décideurs politiques à augmenter les impôts sur les plus riches du monde à hauteur de 0,5% au cours de la prochaine décennie afin de réduire les inégalités de richesse. Cette taxe sur « la richesse » pourrait selon l’Organisation caritative générer suffisamment de fonds pour créer 117 millions d’emplois dans des secteurs comme l’éducation et la santé. Avec dans le cas de l’Afrique, 1,5% prélevés de la fortune de ses milliardaires qui pourraient « dans les 49 pays les plus pauvres, sauver 23 millions de vies, en leur fournissant de l’argent pour investir dans les soins de santé ».