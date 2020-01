Nick Gordon, l’ex-petit ami de la star de la télé-réalité Bobbi Kristina Brown, décédait ce mercredi, jour du Nouvel An. Il avait 30 ans. Selon des témoignages de la famille, la cause de la mort serait une overdose de drogue. Le décès du jeune homme intervenait, quelques années seulement après qu’il ait été reconnu coupable de la mort de Bobby Kristina Brown, fille de deux superstars, Whitney Houston et de Bobby Brown.

Une histoire liée à celle des Houston

Nick Gordon, décédait donc ce mercredi de plusieurs attaques cardiaques, causées selon toute vraisemblance par une overdose de drogue dure. Ce serait son frère Junior Walker qui par un post sur sa page Facebook qui aurait annoncé la nouvelle ; « Merde ! Les choses n’étaient pas sensées se passer comme çà (…) je suis béni d’avoir pu te parler hier soir, tu seras toujours mon meilleur ami personne ne prendra jamais ta place ».

Nick Gordon aurait été officieusement adopté à 12 ans par la chanteuse Whitney Houston et aurait grandi aux côtés de Bobby Kristina en tant que frère. Les deux jeunes ne se seraient rapprochés au point de débuter une romance qu’en 2012, après le décès tragiques de la superstar, retrouvée noyée dans une baignoire dans un hôtel de Beverly Hills.

Seulement trois après ce début d’idylle, la fille de Whitney Houston, Kristina, était elle aussi tout comme sa mère, retrouvée inconsciente dans la salle de bain que le couple partageait à Alpharetta, en Géorgie avec des ecchymoses sur la poitrine et des traces de drogue dans son organisme. Après six mois de coma, la jeune chanteuse décèdera de son traumatisme en juillet 2015.

La famille de Kristina après la disparition de la jeune fille, avait tenu pour Nick Gordon pour responsable de sa mort. Et intentait contre lui une action en justice pour « empoisonnement et vol ». Selon la famille, Gordon aurait profité du coma de sa compagne pour lui vider ses comptes en banque. Lors des audiences de 2016, un juge de la Cour supérieure du comté de Fulton se prononçait en faveur de la famille et sans retenir de peines civiles à son encontre, condamnait néanmoins Gordon à payer 36 millions de dollars en dommages et intérêts.