Afrique : un projet énergétique novateur se profile à l’horizon

(Photo DR)

La Zambie s’engage résolument sur la voie de la transition énergétique en misant sur l’énergie solaire pour répondre à ses besoins croissants en électricité. Récemment, le pays a franchi une étape importante dans cette démarche en s’associant à un investisseur de premier plan pour développer la première centrale solaire photovoltaïque avec stockage d’énergie par batterie du pays.

Cet ambitieux projet, d’une valeur de 65 millions $ est piloté par l’entreprise zambienne, GEI Power. La société s’est associée au leader turc YEO afin que la centrale solaire photovoltaïque voie le jour dans les plus brefs délais. Selon un communiqué du ministère zambien de l’Énergie, la centrale aura une capacité de production installée de 60MWp avec 20MWh de capacité de stockage.

De plus, son exploitation commerciale est prévue pour septembre 2025. Cette initiative témoigne de l’engagement de la Zambie à diversifier son mix énergétique et à promouvoir les sources d’énergie renouvelable. Avec son climat ensoleillé toute l’année, le potentiel solaire de la Zambie est immense et largement inexploité, offrant ainsi une opportunité unique de développer une industrie solaire florissante tout en réduisant la dépendance du pays aux combustibles fossiles et en atténuant son impact sur l’environnement.

La centrale solaire photovoltaïque récemment annoncée représente une étape significative dans cette transition vers l’énergie solaire. Elle fournira une source d’électricité propre et fiable pour répondre aux besoins croissants du pays en matière d’énergie. De plus, la technologie de stockage d’énergie par batterie permettra de pallier les fluctuations de la production solaire et d’assurer une alimentation stable du réseau électrique, renforçant ainsi la fiabilité du système énergétique zambien.

Outre les avantages environnementaux évidents, cette centrale solaire contribuera également au développement économique et social de la Zambie. On parle de la possible création de 150 emplois locaux, toute chose qui va stimuler l’activité économique et offrir de nouvelles perspectives à la population. La Zambie, qui est un grand producteur minier, veut se donner les moyens de jouir de l’exploitation de ses ressources naturelles. La disponibilisation de l’énergie est une condition importante dans l’atteinte de cet objectif.