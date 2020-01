Le président libérien Georges Weah, ancien footballeur arrivait au pouvoir en janvier 2018. A son avènement, le footballeur de 52 ans avait promis de rompre avec le passé et d’amorcer une reprise économique salvatrice. Mais après deux années de présidence et de président, l’ancien athlète avait dû faire face à de graves scandales financiers et une autre récession économique persistante. Pour des associations de la société civile, le président aurait fait montre d’incapacité et réclamait sa démission.

Une gouvernance contestée

En aout 2018, de nombreux scandales éclaboussaient la nouvelle administration Weah dont celui plus important de la Banque Centrale libérienne, où cinq dirigeants de l’institution avaient été arrêtés et jugés pour « Blanchiment d’argent » et « détournement de fonds ». Des problèmes qui ajoutés à une crise économique profonde, aurait induit un contexte de frustration populaire croissante. Les nombreux espoirs suscités par l’arrivée d’un politique atypique au pouvoir, s’étant rapidement transformés en désillusions.

Cela aurait conduit à des manifestations de masse contre le président dès juin 2019. Alors qu’en Juillet, le parti du président Weah perdait les élections partielles locales dans son fief à Montserrado. Début décembre, le Conseil Indépendant des patriotes, une « coalition d’organisations de la société civile » dans un communiqué déclarait que trois mois de vaines attentes tout en étant témoin d’une économie qui allait se détériorant, avaient achevé de les convaincre que « le président Weah ne se souciait pas du bien-être du peuple libérien » et que sa politique gouvernementale n’avait aucun effet.

Et La coalition d’appeler encore ce lundi, à une manifestation pacifique nationale « non-stop » pour « exiger la démission inconditionnelle du président George M. Weah en tant que président du Libéria». Selon des chiffres d’organisations internationales, alors que les projections de l’administration Weah étaient d’atteindre 1,4% en 2019 au lieu des 1,2% de 2018 ; l’inflation au Libéria aurait atteint 31,3% en août 2019, contre 26,1% l’année précédente.