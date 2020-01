En Libye, le débat sur l’intervention des forces étrangères bat son plein. Pour rappel, le pays est divisé entre deux principaux clans : celui du maréchal Haftar soutenu par la Russie et l’Egypte entre autres et celui du gouvernement de Sarraj soutenu par l’ONU. Recevant le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, le président français Emmanuel Macron a critiqué le président Erdogan qu’il accuse de ne pas respecter sa parole concernant la non intervention en Libye.

Cette réaction a suscité la colère de la Turquie, comme on pouvait l’imaginer, qui n’a pas hésité à répondre au président français via le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères Hami Aksoy : « Le principal responsable des problèmes en Libye depuis le début de la crise en 2011 c’est la France (…) Ce n’est un secret pour personne que ce pays accorde un soutien inconditionnel à Haftar en échange d’un droit de regard sur les ressources naturelles de la Libye » Une accusation directe contre la France après les remarques du président Macron. Pour rappel, la Turquie entretient des relations houleuses avec les européens depuis le blocage de la candidature de la Turquie à l’Union européenne.