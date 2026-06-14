Après la France, le Royaume-Uni intercepte un pétrolier russe dans la Manche

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé dimanche 14 juin 2026 avoir ordonné à ses forces armées d’intercepter un pétrolier appartenant à la flotte fantôme russe dans la Manche. L’opération, menée le matin, vise un navire soupçonné de contourner les sanctions occidentales imposées à Moscou en lien avec la guerre en Ukraine.

« Cette opération réussie porte un nouveau coup à la Russie et rappelle à ceux qui alimentent la guerre de Poutine en Ukraine que nous ne les laisserons pas se cacher », a écrit Keir Starmer sur le réseau social X, remerciant les forces armées et les services de maintien de l’ordre britanniques ayant participé à l’action.

Londres franchit le pas de l’interception directe

Jusqu’ici, le Royaume-Uni s’était principalement positionné en soutien logistique aux opérations françaises. En janvier 2026, la Royal Navy avait fourni renseignement et surveillance — via le HMS Dagger — lors de l’interception du pétrolier Grinch par la Marine nationale en Méditerranée. Cette fois, Londres agit à titre principal, dans ses propres eaux.

L’opération du 14 juin intervient deux semaines après l’arraisonnement du pétrolier Tagor par la France, le 1er juin, à plus de 740 kilomètres à l’ouest de la Bretagne. Ce navire, sous sanctions américaines, européennes et britanniques, avait multiplié les changements de pavillon — Madagascar, Îles Marshall, Panama — avant d’être intercepté alors qu’il se dirigeait vers le Cameroun depuis Mourmansk. Moscou avait alors qualifié l’opération d’acte « illégal ».

La Manche, nouveau front de l’application des sanctions

Le Tagor était le quatrième pétrolier de la flotte fantôme russe arraisonné en mer par la France depuis septembre 2025. Avec l’intervention britannique dans la Manche, c’est désormais l’ensemble des routes maritimes occidentales qui font l’objet d’une surveillance active et d’interceptions opérationnelles.

Le navire sera transféré vers un mouillage au large de la côte sud de l’Angleterre et placé sous surveillance, précise le texte. Le sort juridique du pétrolier intercepté dans la Manche — identité du navire, pavillon, destination, composition de l’équipage — n’avait pas encore été précisé par Londres au moment de la publication de cet article.