Le chef de la diplomatie russe a ouvertement accusé l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord d’être à l’origine de la situation conflictuelle qui prévaut en Libye.

A la faveur d’une conférence de presse qu’il a animée dans le cadre d’une visite au Sri Lanka, le ministre russe des Affaires étrangères s’est prononcé sur la crise entre le Gouvernement d’Union Nationale et les troupes du Maréchal Khalifa Haftar.

“Une aventure criminelle et illégale”

Et pour Sergueï Lavrov, la souveraineté de la Libye a été détruite depuis 2011. «L’État libyen a été bombardé par l’Otan en 2011 et nous – surtout, bien sûr, le peuple libyen – récoltons toujours les conséquences de cette aventure criminelle et illégale» a notamment déclaré l’officiel russe pour probablement rappeler que les véritables problèmes de ce pays ont commencé suite au rôle qu’a joué l’organisation dans la chute du régime de Kadhafi.

On se rappelle que l’Otan avait prêté mains fortes au Conseil National de Transition lors des divers événements qui ont conduit au décès du guide libyen. Même si l’Otan avait indiqué en cette période que sa mission n’était pas de renverser le régime en place, ses bombardiers avaient finalement attaqué un convoi militaire des forces du guide libyen dans les environs de Syrte.

Un cessez-le-feu en cours de négociation

Le pays est actuellement dirigé par deux différentes entités qui s’affrontent. Il y a d’une part le Gouvernement d’Union Nationale basée à Tripoli et reconnu par la communauté internationale. Il y a d’autres part, celui du maréchal Haftar qui contrôle l’Est du pays.

La Russie et la Turquie qui ont essayé de jouer le rôle de facilitateurs dans cette crise avait rassemblé les deux concernés dans la capitale russe. Le cessez-le feu qui était l’objectif visé par les négociateurs n’a pas été signé par le maréchal Khalifa Haftar. Son rival de Tripoli avait pourtant donné son accord pour un cessez-le-feu.