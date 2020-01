Une histoire invraisemblable. En effet, au Pérou, une famille colombienne composée d’une mère et de ses trois enfants, âgés de 14, 12 et 10 ans, a réussi à survivre un mois durant, dans la forêt amazonienne. C’est au cours d’une petite visite que ces derniers se sont égarés, n’arrivant plus du tout à retrouver leur chemin.

Sur place, afin de se substanter, tous se sont tournés vers les fruits de la terre. Baies, petites graines, plantes vertes, la famille s’est tournée vers ce qu’elle avait sous la main. Heureusement pour tout le monde, les membres de la tribu indigène Secoya les retrouveront un peu par hasard et prendront ensuite soin d’eux. Une fois en lieu sûr, et de retour à la « vie normale », la maman a expliqué comment elle et ses enfants se sont retrouvés dans la pire des situations.

Une famille passe un mois en forêt amazonienne

Alors qu’elle tentait de rejoindre son mari à la frontière afin de rentrer chez elle, cette dernière s’est tout simplement perdue sur la route. Sans nouvelles, son mari va alors s’inquiéter et décidera de déclarer la disparition des siens. Dans le même temps, tout ce petit monde a marché des heures durant, avant d’arriver du côté de Yubito, un petit village situé à 180 kilomètres de Puerto Leguizamo, là où elle devait se rendre en premier lieu.

Un véritable parcours du combattant

Le plus dur pour les enfants et la mère a d’ailleurs été le manque d’eau. Sans s’hydrater une fois toutes les 30 minutes, tous risquaient de s’évanouir. Heureusement, ils ont réussi à trouver de quoi s’abreuver le temps de leur épreuve. En revanche, le séjour en forêt s’est avéré très compliqué pour ce qui est des insectes, les enfants et la maman ayant été retrouvés recouverts de la tête aux pieds de piqûres et petites morsures, avant d’être pris en charge à l’hôpital, dès leur retour.