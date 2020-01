Ce vendredi, porte-parole du secrétaire général des Nations unies, Stéphane Dujarric, qu’à la date du 9 janvier 2020 ; ce serait seulement 146 des 193 États membres de l’ONU qui auraient réglé intégralement leurs cotisations pour le budget ordinaire de 2019. Et que parmi les 47 pays restant, 10 membres avaient au moins deux ans de retard et risquaient de ce fait, en vertu de l’Article 19 de la Charte des Nations unies, de perdre leur droit de vote à l’Assemblée générale.

07 Pays africains sur les 10

Selon la Charte des Nations Unies en son Article 19, « un pays membre des Nations Unies en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l’Organisation ne peut participer au vote à l’Assemblée générale si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées ».

Et parmi les 10 plus mauvais payeurs en l’occurrence, la République Centrafricaine, les Comores, la Gambie, le Liban, le Lesotho, Sao Tomé et Principe, la Somalie, les Tonga, le Venezuela et le Yémen ; sept étaient africains. Cependant, selon le porte-parole Dujarric, L’Assemblée générale ayant constaté que « le manquement était dû à des circonstances indépendantes de leur volonté » ; avait par sa résolution 74/1 du 10 octobre 2019, autoriser trois des sept pays africains, les Comores, Sao Tomé-et-Principe et la Somalie, à « participer au vote à l’Assemblée générale jusqu’à la fin de la 74e session » en septembre 2020.

En octobre 2019, lors de la dernière session de l’Assemblée Générale, le secrétaire général de l’organisation, Antonio Guterres avait déclaré que l’organisme mondial connaissait sa crise de trésorerie la plus profonde de la décennie au point pour l’organisation de risquer de ne pouvoir payer les « salaires pour le mois de Novembre 2019 ». Un déficit de trésorerie, dû en grande partie aux paiements en retard des cotisations par état, et qui aurait obligé M. Guterres à demander pour 2020 un budget de fonctionnement de 2,7% de moins par rapport à celui de 2019 ; soit une baisse de 79,2 millions de dollars.