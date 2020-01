Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour la famille Dos Santos depuis quelques semaines. En effet, suite à la publication des « Luanda Leaks » une structure bancaire partenaire de Isabel Dos Santos a décidé de mettre fin à leur collaboration. Il s’agit de la banque portugaise Eurobic.

Fin de la relation commerciale avec Isabel dos Santos

A en croire certaines informations relayées dans la presse, la fille aînée de l’ancien président angolais détiendrait une part évaluée à 42,5% dans cette banque. Deux différentes entités seraient chargées de gérer ses parts au sein de la structure. La décision relative à la rupture de leur relation commerciale avec Isabel Dos Santos est intervenue ce lundi 20 janvier suite à une rencontre.

Le Conseil d’Administration aurait décidé de « mettre fin à la relation commerciale avec les entités contrôlées par l’univers de l’actionnaire Isabel dos Santos et les personnes qui lui sont étroitement liées ».Cette décision intervient alors que la structure bancaire fait également objet d’une enquête par la Banque centrale à cause de ses liens avec la fille de l’ancien président angolais.

Plus 700 000 documents exploités

Rappelons que la femme la plus riche de l’Afrique est poursuivie par la justice angolaise pour des faits de détournements de fonds publics. Les faits qui lui sont reprochés remontent en effet au moment où elle était à la tête de Sonangol, la puissante entreprise d’État chargée de l’exploitation et de la production de pétrole et de gaz naturel.

En Angola, tous ses avoirs sont gelés ainsi que ceux de son époux. Alors qu’elle continuait de balayer du revers de la main toutes ces accusations contre sa personne, l’enquête réalisée par le Consortium international des journalistes d’investigation, vient faire de nouvelles révélations plutôt accablantes sur elle ainsi que sur son époux. Les investigations menées par plusieurs journalistes de différents médias se sont basées sur plus de 700 000 documents ayant fait l’objet de fuite.