Avancée notable en ce qui concerne la lutte contre le coronavirus. En effet, la maladie frappant actuellement le monde et, plus particulièrement, la Chine, commençait à effrayer bon nombre de citoyens et experts qui redoutaient une pandémie extrêmement rapide et généralisée. Or, des médecins australiens viennent de confirmer avoir réussi à franchir un cap symbolique dans le cadre de la confection d’un vaccin, d’un médicament efficace contre le virus.

L’annonce elle, intervient directement de l’institut Doherty, à Melbourne. Ainsi, certains scientifiques ont réussi à recréer le nouveau coronavirus à partir d’un échantillon prélevé directement sur un patient malade. De fait, ces scientifiques pourront comparer les effets résultant de certains de leurs traitements sur les cellules de la maladie. « C’est fondamental pour le diagnostic » a par ailleurs confirmé Julian Druce, directeur du laboratoire, soulignant donc l’intérêt réel de cette annonce.

L’Australie annonce une grande avancée

Un travail rendu possible grâce à la collaboration des autorités chinoises qui ont réussi à vite séquencer le génome du nouveau coronavirus, avant d’en dévoiler les détails de manière publique, sur le net. En revanche, c’est bien l’Australie qui a réussi à recréer le virus et pourra donc le partager avec tous les hôpitaux partenaires et membres de l’Organisation mondiale de la santé, afin que des travaux de recherches soient effectués par tous les chercheurs en capacité de le faire, dans les délais les plus brefs.

6.000 personnes touchées, 132 décès confirmés

Apparu au mois de décembre dernier, le virus chinois a d’ores et déjà touché près de 6.000 personnes alors que 132 patients sont décédées des suites de cette maladie, poussant de fait les autorités sanitaires dans une véritable course contre la montre. En effet, scientifiques et experts tentent de trouver le plus rapidement possible un remède à la maladie avant qu’elle la pandémie ne s’intensifie et ne fasse encore plus de dégâts alors que les gouvernements du monde entier eux, espèrent trouver la parade en annonçant diverses mesures restrictives.