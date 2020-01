Le président sénégalais Macky Sall est actuellement en Angleterre où il prend part au sommet Royaume-Uni–Afrique. Alors que les anglais sont plus que jamais proches d’une sortie de l‘Union Européenne, ce sommet avec des dirigeants africains va permettre à la Grande-Bretagne de prospecter de nouveaux marchés afin d’amorcer les effets du Brexit. Macky Sall était l’une des principales têtes d’affiches côté africain, son pays possède une économie compétitive et pourrait être avantagé par des échanges plus forts avec le Royaume Uni.

Au cours de ce sommet, Macky Sall en a profité pour rencontrer la diaspora sénégalaise établie en Angleterre. Une rencontre fut donc organsinée à la représentation diplomatique du Sénégal, mais l’atmosphère est devenue très rapidement électrique. Des citoyens sénégalais dans la salle ont commencé à lancer des slogans hostiles à l’endroit du président Sall et de dénoncer sa gestion du pouvoir d’État qui est émaillé selon eux par de nombreuses dérives.

Une rencontre sous haute tension

Des citoyens de la Teranga ont interpellé le chef de l’État sur le sort du journaliste Guy Marius Sagna qui est en prison au Sénégal depuis plusieurs mois maintenant pour avoir très sévèrement critiqué Macky Sall. Ces derniers jours, des leaders de la société civile furent également interpellés par les forces de l’ordre au Sénégal, ces leaders dénoncent fréquemment la mal gouvernance au plus sommet de l’État.

A l’ambassade sénégalaise du Royaume-Uni, une activiste s’est fait particulièrement remarquer en criant à l’endroit de Macky Sall de libérer Guy Marius Sagna. Devant une assistance médusée, la femme était déterminée à se faire entendre mais elle fut très vite exfiltrée de la salle. Selon des responsables de la société civile sénégalaise, la femme s’appelle Mbayang Camara et elle a été agressée en compagnie d’autres militants par des personnes issues de structures proches du pouvoir sénégalais.