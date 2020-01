En France, le gouvernement continue de soutenir ses forces de l’ordre. Interrogé dimanche sur le journal télévisé de France 2, le Premier ministre Édouard Philippe a ainsi tenu à rappeler l’exigence imposée par le statut de gendarme ou celui de policier, affirmant toutefois que des sanctions se devaient être définies à l’encontre de celles et ceux qui peuvent être reconnus comme étant les coupables d’un usage disproportionné de la force.

Émaillé par de nombreuses manifestations, le weekend du 11 janvier n’a pas été de tout repos pour les forces de l’ordre, une nouvelle fois mise à rude épreuve. Depuis quelques jours, tournent ainsi en boucle des images et accusations de bévues policières, mettant une nouvelle fois sous-pression l’exécutif. Ainsi, un journaliste a réussi à capter un tir de LBD opéré par un policier à l’encontre d’un manifestant qui se trouvait juste devant lui. Une autre vidéo montrant un groupe d’étudiants à Lyon se faire tirer dessus à la lacrymogène alors que tous se trouvaient dans un appartement a également fait le buzz sur Twitter.

Le gouvernement français monte au front

Résultat, la défiance s’installe peu à peu et le gouvernement français se doit de monter au créneau. Ainsi, c’est Édouard Philippe qui a été entendu à la télévision, ce dernier défendant le corps de métier. À ses yeux, la mission du maintien de l’ordre est une mission délicate et compliquée, qui demande énormément d’exigence. Toutefois, celui-ci a tenu à réaffirmer l’intransigeance face à l’usage disproportionné de la force et affirme que, dans le cas ou une personne ne respecte visiblement pas les règles en vigueur, alors enquête il doit y avoir.

L’exécutif défend ses forces de l’ordre

Toutefois, malgré ce rappel, le Premier ministre français a ajouté qu’il avait une pleine confiance envers les forces de l’ordre et de sécurité. Comprenant que toutes ces personnes soient sous pression depuis des semaines, faisant face aux insultes, critiques et autres jets d’objets, Philippe estime qu’il faut savoir faire preuve de fermeté afin de ramener l’ordre. Pour arriver à tout canaliser, il convient donc de, parfois, faire appel à l’usage de la force. Un usage qu’il appelle toutefois à être « proportionné et maîtrisé ».