Forbes: voici les 5 premières puissances mondiales en 2024

Malgré les nombreuses crises et les conflits en cours un peu partout sur la planète, malgré les difficultés économiques et les nombreuses incertitudes qui peuvent peser sur le moral des citoyens, certaines des plus grandes puissances de ce monde continuent de se développer à vitesse grand V.

Dans un récent papier, le média Forbes a d’ailleurs dressé la liste de 5 principales économies de ce monde. En cinquième position, on retrouve l’Inde. Le pays, sous l’égide de Modi, a connu une formidable accélération, connaissant une croissance soutenue depuis quelque temps. La main-d’œuvre est jeune, abondante et le pays est à la pointe des secteurs de la production pharmaceutique, de l’agriculture ou encore des nouvelles technologies.

Forbes dévoile son classement des plus grandes puissances économiques

En quatrième position, se trouve le Japon. Au taux de croissance de 0.9% à l’année, l’économie japonaise est surtout connue pour être tirée vers le haut par des secteurs comme l’automobile, l’électronique ou encore les nouvelles technologies. Sur la troisième marche du podium, on retrouve ensuite l’Allemagne dont l’économie repose sur l’ingénierie, la chimie, l’automobile ou encore la pharmacie. Sa croissance tend toutefois à ralentir, avec une hausse de 0.2% à l’année, environ.

En seconde position de ce classement Forbes, se trouve la Chine. L’essor de l’économie chinoise, toujours aussi remarquable, est notamment rendu possible par ses très nombreuses exportations, sa diplomatie en plein boom, ses nombreux investissements à l’étranger ainsi que son industrie manufacturière et enfin, un gouvernement ultra-protecteur. Résultat ? Un taux de croissance de 4.6% environ. Certes, c’est moins qu’au cours des années précédentes (covid mis à part) mais c’est toujours très élevé.

Les États-Unis, toujours au top

Enfin, en première position : les États-Unis. Industrie, service, finance, nouvelles technologies, import-export… Du côté américain, les piliers sont extrêmement nombreux. À cela, s’ajoute un gouvernement protecteur de même qu’un marché interne de consommateur particulièrement élevé et vous obtenez un mix qui permet au PIB américain de continuer à croître chaque année de près de 2.5 voire 2.7%.