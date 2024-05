Mexique : des surfeurs disparus, retrouvés avec une balle dans la tête

PHOTO : AFP / ALFREDO ESTRELLA

Que s’est-il passé au Mexique ? Le 27 avril dernier, à Bocana de Santo Tomas, trois surfeurs âgés d’une trentaine d’années sont aperçus pour la toute dernière fois. Les corps ont finalement été retrouvés, près d’une dizaine de jours après le signalement de leur disparition. Une enquête est en cours.

Deux Australiens et un Américain se trouvaient au Mexique lorsqu’ils ont disparu. Rapidement, une enquête s’ouvre et les policiers étudient alors la piste du vol de pick-up qui a mal tourné. En effet, leur véhicule a été retrouvé, entièrement brûlé. Plus loin se trouvaient les corps de Jake et Callum Robinson, deux frères d’origine australienne, et celui de Jack Carter.

Trois surfeurs retrouvés mort au Mexique

Selon les forces de l’ordre, les trois hommes ont été retrouvés avec une balle dans la tête. Les corps, en état de décomposition avancé, ont été retrouvés dans un puits, situé au cœur même d’une falaise. Couverts de boue, leur identification pourrait être compliquée. Un quatrième corps a été retrouvé sur place, mais sa disparition n’aurait absolument rien à voir avec celle évoquée ici.

Dévoilée par la procureure de justice Maria Elena Andrade, l’information n’a pas manqué de faire frémir les familles qui ont été dépêchées sur place afin de procéder à l’identification des dépouilles. À ce stade, nous n’en savons pas vraiment plus sur le déroulé du drame. Seule certitude, la police a annoncé que trois personnes ont été arrêtées. Elles ont été très vite entendues.

Trois personnes arrêtées dans le cadre de l’enquête

Parmi ces suspects, un homme connu de la justice mexicaine, pour des faits de violence, de trafic de drogue, mais aussi de vol. Les deux autres individus, dont la femme évoquée ci-dessus, sont suspectés d’avoir participé à cette opération. Ils ont été arrêtés en possession de méthamphétamine. Ces trois personnes pourraient être inculpées pour homicide aggravé.