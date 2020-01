Face à la situation sociopolitique qui prévaut actuellement en Côte d’Ivoire à l’approche des élections présidentielles d’Octobre 2020, le clergé catholique à l’issue de sa dernière Assemblée plénière avait énuméré des conditions pour que les élections se déroulent dans la transparence et la quiétude. Après ce message auquel diverses interprétations ont été données, les évêques ont encore annoncé l’organisation d’une marche en faveur de la paix à Abidjan Plateau, prévue pour le 15 février prochain, une marche qui ne tiendrait plus d’après les dernières nouvelles.

Si ces initiatives du clergé semblent visiblement arranger les partis de l’opposition comme le PDCI-RDA dont le président Henri Konan Bédié avait convié ses partisans à prendre part à la marche, telle n’est pas le cas du côté du parti au pouvoir le RHDH (Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et le développement). Après la publication de leur message, le ministre des médias et de la communication, porte-parole du gouvernement Sidi Touré à l’occasion d’une interview avait invité les évêques à ne pas prendre position surtout dans l’affaire qui a actuellement cours contre Guillaume Soro et ses proches.

Les hommes de Dieu ne doivent pas avoir de couleur

Après le porte-parole du gouvernement, aussi le directeur exécutif du RHDP Adama Bictogo à l’occasion de la tenue d’un séminaire de son parti ce week-end à Abidjan, a convié les hommes de Dieu à rester neutre dans le cadre du processus électoral de la présidentielle qui est en vue. « Il est bon que certains qui sont en charge de la caution morale de notre société, qu’ils soient chrétiens ou musulmans, doivent comprendre que d’où ils se trouvent, ils doivent appeler en permanence à l’apaisement, » a affirmé l’homme d’affaire transfuge du PDCI. Il a poursuivi en disant : « Les hommes de Dieu ne doivent pas avoir de couleur dans le processus électoral actuel. »